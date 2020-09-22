تحصين نصف مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في 3 أيام

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت يوم 19 سبتمبر الجاري بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير تحصين 266 ألفا و26 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، بينها 161 ألفًا و685 رأس أبقار، و88 ألفًا و209 رأس جاموس، و14 ألفًا و153 رأس أغنام، 1979 رأس ماعز، وذلك خلال ثلاثة أيام.

وأشار التقرير أيضاً إلى تحصين 259 ألفًا و547 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، بينها 155 ألفًا و836 رأس أبقار، و87 ألفًا و454 رأس جاموس، و14 ألفًا و149 رأس أغنام، و1979 رأس ماعز، و129 رأس جمال، وذلك خلال الفترة نفسها.

وناشد وزير الزراعة جميع المربين من أصحاب الثروة الحيوانية بضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية، ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكداً أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة.

وأوضح أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلًا عن توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية، ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية، وفقًا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.