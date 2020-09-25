السعودية تؤجل حفل عمرو دياب لأجل غير مسمى

أعلنت هيئة الترفيه السعودية، تأجيل حفل الفنان عمرو دياب فى السعودية، الذى كان سيقام غدًا السبت، ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي، لأجل غير مسمى، حرصًا على سلامة الجميع.

وقالت الجهة القائمة على تنظيم الحفل، فى بيان نشرته عبر صفحتها على فيس بوك، وأعادت صفحة الهضبة مشاركتها: "حرصًا منا على سلامة الجميع، فقد تقرر تقليص عدد حضور حفل الفنان عمرو دياب، للحد الأدنى، ولأن الحفل غير منقول تليفزيونيًا، فقد تقرر تأجيله لموعد قادم بإذن الله".

استعاد الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، ذكريات كتابته لكلمات أغنية "قالي الوداع" للهضبة عمرو دياب، من ألبوم "علم قلبي" عام 2003.

وكتب بهاء الدين محمد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "عمرو بعت لي اللحن أركب عليه كلمات، بعد ساعة كلمني قال لي إيه الأخبار؟ قلت له لسه ماكتبتش غير سطرين قالي سمعني".

وتابع: "قلت له: قالي الوداع وح أقوله إيه هو الوداع يتقال فيه إيه، فوجئت بصوته المليان فرحة بضحكة وقالي خِلصت خِلصت خلاص، وطريقة استقباله فرحتني وقعدت كملتها".

وأضاف "بهاء الدين"، قائلًا: "وهي دي الطاقة اللي بيديها لأي حد بيكتب له أو بيشتغل معاه".

"قالي الوداع.. وهقول له إيه، هو الوداع يتقال فيه إيه.. اخترته ليه واخترني ليه، كان قلبي ليه وقلبه مش ليّا.. حسيت إني لقيت حلم السنين، وصحيت فجأة بقيت من المجروحين"، من كلمات أغنية "قالي الوداع" التي كتبها بهاء الدين محمد، ألحان خالد عز، توزيع فهد.

وصدر ألبوم "علم قلبي" عام 2003، وتضمن 12 أغنية أبرزها "أنا عايش، يا كنزي، لو عشقاني، تقدر تتكلم، علمني هواك، كلهم، خليني جنبك".

وقدم الشاعر بهاء الدين محمد، في ألبوم "علم قلبي"، نحو 4 أغنيات منها "قالي الوداع، لو عشقاني كلام تاني، حبيبي يا عمري، إنت مقولتش ليه م الأول".

وعدّل الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، أغنيته "ضحكت" التي قدمها مع الفنان عمرو دياب عام 2007، وقدمها بشكل كوميدي في محاولة للتوعية بفيروس كورونا.

وشارك الشاعر، كلمات أغنيته الجديدة في منشور له عبر حسابه الخاص على فيس بوك، مذيًلا كلماته بقوله: "مع الاعتذار للأغنية".

وجاءت الكلمات الجديدة للأغنية: "كحت؟ يعني شايله وباء.. وخلاص دي كورونا بكل غباء.. ياللا يا قلبي ضمها ياللا.. حضنك حجر وأحلى دواء".