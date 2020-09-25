برحيل خليل مصطفى.. عمرو دياب يفقد رفيقي مشواره الفني

رحل فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، الملحن والموسيقار خليل مصطفى بعد صراع مرير مع مرض السرطان، ليتبقى من ضلع المثلث الغنائي الناجح المكون منه وعمرو دياب والشاعر مجدي النجار ضلع واحد وهو عمرو دياب بعد أن رحل مجدي النجار عن دنيانا عام 2014.

علاقة عمرو دياب وخليل مصطفى تكونت فى السنوات الأولى من حياة عمرو دياب بالقاهرة أثناء فترة دراسته فى معهد الموسيقى العربية، حيث كان خليل معيدا فى المعهد ودرس لعمرو خلال مراحله التعليمية.

والانطلاقة الحقيقة فى صداقتهم الفنية ظهرت عام 1985 في ثاني ألبومات عمرو وهو "غني من قلبك" وقدم له لحن اغنية "يا سمرة" التى كتبها رضا أمين ووزعها فتحي سلامة.

وفي ثالث ألبومات عمرو دياب، "خالصين" الذي طرح عام 1987 قد له 3 أغنيات وهم "خالصين" و"السكة مش طويلة" وأفراح"، أما الانطلاقة الحقيقة لعمرو دياب والنجاح المبهر وبداية ظهور مثلث الرعب بين عمرو وخليل ومجدي قد ظهر عام 1988 فى البوم ميال فى اغنية "كلميني"

وفي عام 1989، قدم خليل لعمرو واحدة من أهم أغنياته وهي شوقنا، والتى حققت نجاحا مبهرا.

وعاد الثلاثي من جديد وقدم سويا عدد من أهم أغنيات عمرو دياب ومنها "احلف بالليالي" فى ألبوم "ويلوموني" عام 94، وفي عام 2013 قدم واحدة من أهم أغنيات عمرو دياب وهي "سبت فراغ".

وكانت نهاية التعاون الناجح بين الثلاثي عمرو وخليل والنجار فى البوم "شفت الأيام" عام 2014 بأغنيتي "اهو ليل وعدى" ، و"مش جديد".

وقررت أسرة الملحن خليل مصطفى، تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر، غدا، من مسقط رأسه بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

كان خليل قد رحل عن دنيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان.