رئيس التحرير

محمود مسلم

السيسي: الدولة ستعلن خطتها للأراضي بعواصم المحافظات قريبا

كتب:

عبد الرحمن خالد
12:16 م | الأحد 27 سبتمبر 2020
السيسي

السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة ستعلن خطة لصالح الأراضي الموجودة داخل عواصم المحافظات والمراكز الرئيسية في المحافظات خلال الفترة المقبلة. 

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد شرق القاهرة، أنّ الدولة لديها خطة ستعلن عنها قريبا، تعمل من خلالها على عواصم المحافظات، والمراكز الرئيسية داخلها، متابعا: "سندخل على الأراضي ونبني عليها ونوفر لهم سكن من أجل النمو". 

وتابع أنّه يمكن أن يصل الأمر إلى 500 ألف وحدة سكنية في العام الواحد، وسنعمل على تقديم ذلك. 

اقرأ المزيد:

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد

الرئيس الإنسان.. مشاهد جمعت السيسي بـ"الغلابة": مساعدة ودعوة وجبر خاطر

نشوى الشريف: اهتمام الرئيس السيسي بالشباب شجّعني على المشاركة في الانتخابات

الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين عميد علوم قنا رئيسًا لجامعة الأقصر

سفير الطفولة: استجابة الرئيس السيسي لطلبي دعمني كثيرا