السيسي: الدولة ستعلن خطتها للأراضي بعواصم المحافظات قريبا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة ستعلن خطة لصالح الأراضي الموجودة داخل عواصم المحافظات والمراكز الرئيسية في المحافظات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد شرق القاهرة، أنّ الدولة لديها خطة ستعلن عنها قريبا، تعمل من خلالها على عواصم المحافظات، والمراكز الرئيسية داخلها، متابعا: "سندخل على الأراضي ونبني عليها ونوفر لهم سكن من أجل النمو".

وتابع أنّه يمكن أن يصل الأمر إلى 500 ألف وحدة سكنية في العام الواحد، وسنعمل على تقديم ذلك.