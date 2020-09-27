"جمارك المطار" تضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 مطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد سعد عبدالمطلب من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 127 لسنة 1955.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإماراتية القادمة من دبي استوقف محمود محمد سعيد رئيس قسم اللجنة الجمركية أحد الركاب المصريين القادمين من الإمارات يحاول الخروج من صالة الوصول ومعه 3 حقائب وهاندباج، حيث تلاحظ عند مراجعة جواز السفر قصر مده سفره لمرتين متتاليتين.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجاب بالنفي.

وتم طلب تمرير حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بوضع الراكب الحقائب الثلاثة على الجهاز وحاول إخفاء الهاندباج فطلب منه وائل محمد إمبابي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 وضع الهاندباج فتلاحظ لمحمود سعد الدين علي مأمور الفحص القائم بالتفتيش على الجهاز وجود كميات من التليفونات في الهاندباج.

وبالعرض على أحمد سعد عبدالمطلب مدير إدارة الجمرك قرر تكليف إبراهيم الدسوقي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا فتبين وجود 105 هواتف محمولة ماركة iPhone داخل الحقيبة.

قرر الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدوليإتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 26 لسنة 2020 وإخطار الأستاذ إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.