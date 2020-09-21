الجمارك: تعديل الرسوم لبعض الأجهزة الكهربائية سيخفض سعرها

قال الشحات غتوري، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك، إنهم يتلقون مقترحات وطلبات من اتحاد الصناعات أو الغرف المختصة ويتم دراستها، وصدر القرار الجمهوري رقم 459 لسنة 2020 بتعديل 45 بندا جمركيا، معظمها خافض الفئات ورافع بعض الفئات تشجيعا للصناعة المحلية واستحداث بنود لم تكن متواجدة.

وأضاف "غتوري" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الخفض كان بهدف تنفيذ استراتيجية الدولة وسياستها بالنسبة للتحول للطاقة النظيفة.

ولفت إلى أنه بالنسبة لصناعات التجميع بما فيها صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية أنه كلما ارتفع المنتج المحلي الداخل بها سيتم تخفيض الجمارك الخاصة به لتصل حتى 90% إذا وصل المنتج المحلي لأكثر من 60%.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات من شأنها خفض أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق، كما أعفيت بعض مكونات الصناعات مثل عدادات السرعة أو منظمات درجات الحرارة "الترموستات" من الرسوم الجمركية، وبنسبة 50% من رسوم بعض صناعة الأثاث.