طرق الحصول على سيارة مجهزة ومعفاة من الجمارك والفئات المستحقة

تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في محاولات لتطوير قدراتهم ولتفريغ كلمة الإعاقة من معناها، ليصبحوا طاقات منتجة، ويتم ذلك بمقتضى مجموعة من القرارات والقوانين التي كان لها الفضل في وضع تلك الفئة على الخريطة الإنتاجية بمصر.

ولرفع المعاناة عن هذه الفئة، قررت السلطات المختصة منح هذه الفئة سيارات مجهزة معفاة من الجمارك وفقا للقرارات واللوائح المنظمة.

وتستعرض "الوطن" المستندات المطلوبة، والشروط الواجب توافرها للحصول على السيارة، وأماكن تقديم الخدمة التي ذكرتها وزارة الصحة والسكان المصرية متمثلة في المجالس الطبية المتخصصة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الشروط الواجب توافرها للحصول على سيارة مجهزة معفاة من الجمارك

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- أن تكون الإعاقة حركية، تمنع المتقدم من قيادة سيارة عادية.

المستندات المطلوب توفيرها للحصول على سيارة مجهزة معفاة من الجمارك

ـ بطاقة رقم قومي سارية.

ـ عدد 2 صورة شخصية.

ـ أصل المؤهل.

ـ فك الحظر لمن سبق له الحصول على سيارة مجهزة.

أماكن تقديم خدمة الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الجمارك

ـ تقدم الخدمة بمقر المجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة.

ـ أرقام تليفونات المجالس الطبية المتخصصة

0222627856 -0222627873

ـ البريد الإلكتروني

smc.hospitals@gmail.com