السيسي: نتمنى الوصول للاكتفاء الذاتي من المواد البترولية قبل 2023

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر والتقدير لوزارة البترول والقائمين على مشروع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، قائلًا :" إن شاء الله نفتتح خلال الشهورالقليلة القادمة باقي المشروعات التي سيتم الاعلان عنها في اسيوط وغيرها".

وأضاف "السيسي"، خلال افتتاج مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، أن الهدف من هذه المشروعات هو الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية في 2023، " أتمنى يكون قبل كده عشان مشاكل الاختناقات اللي كانت موجودة، هي تراجعت ولكن لم تتراجع بالصدفة بل نتيجة تخطيط".

وتابع: " الاستثمار في قطاع البترول والنهوض به تكلف تريليون و200 ، أه طبعا،مصر فيها 100 مليون مواطن، ملف الكهرباء تطويره تكلف تريليون وشوية، والنقل أيضًا".