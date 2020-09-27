محافظ الإسكندرية يتابع حملات إزالة الإشغالات بمحور "المحمودية"

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، الحملات المكبرة التي يجري تنفيذها بطول محور "المحمودية"، والتي تأتي تنفيذاً لقرار المحافظ بإنشاء لجنة "إدارة متابعة مشروع تطوير محور المحمودية"، لإزالة أي إشغالات أو تعديات، ومتابعة أعمال النظافة والإضاءة العامة، وضبط المركبات التي تسير عكس الاتجاه والتحفظ عليها، وذلك بحضور جميع الجهات التنفيذية المعنية.

وأكد المحافظ، خلال جولته، أن الحملات التي تتم من خلال اللجنة ووحدة التدخل السريع، تأتي لضمان تحقيق أعلى معدلات الأداء، والارتقاء بكافة الخدمات العامة المقدمة من طرق وأرصفة وكباري وأعمدة إنارة وحدائق ونظافة عامة وغيرها، والعمل على استدامة تلك الخدمات بالمستوى اللائق لخدمة المواطنين، موجهاً الشكر إلى وحدات الإزالة الفورية والتدخل السريع بالمحافظة، والتي تعمل بصفة مستمرة لمتابعة محور "المحمودية".

وشدد "الشريف" على تكثيف الحملات في كافة القطاعات، للحفاظ على هذا المشروع القومي العملاق، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليُعد أهم المحاور المرورية بالمحافظة، وساهم بشكل كبير في حل مشكلة الزحام المروري، وتطوير كافة المناطق بطول المحور، مشيراً إلى أنه قام بإصدار قرار بإنشاء إدارة كاملة للحفاظ على المشروع، والحفاظ على بنيته التحتية.

ولفت المحافظ إلى أن الحملات المستمرة لضبط المركبات التي تسير عكس الاتجاه، أسفرت عن التحفظ على العديد من المركبات المخالفة بمختلف أنواعها، داعياً المواطنين إلى ضرورة الحفاظ على المحور، باعتبار أنه المشروع القومي الأكبر في محافظة الإسكندرية.

جاءت الحملة استكمالاً للحملات التي تشنها محافظة الإسكندرية، على مدار الأسبوعين الماضيين، من خلال اللجنة ووحدة التدخل السريع بالمحافظة، وكافة الجهات المعنية من الحدائق والنظافة وتجميل المدينة، وغيرها من الجهات، تم خلالها إزالة الإشغالات واستمرار رفع كفاءة الحدائق والنظاقة بطول المحور.

كما أسفرت الحملات الخاصة بضبط المركبات التي تسير عكس الاتجاه، عن ضبط 32 مركبة "توك توك"، و16 "تروسيكل"، و8 "موتوسيكل"، 5 عربات "كارو"، إضافة إلى عدد من السيارات الملاكي، وسيارات ثلاجة ونصف نقل و ميكروباص وحفارات وخلاطات.