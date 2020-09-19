محافظ الإسكندرية: التخفيضات في التصالح على مخالفات البناء وصلت لـ50%

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المصالحات التي تتم في مخالفات البناء تصب في مصلحة المواطن، والأموال التي يتم جمعها، تعود مرة أخرى، لإعادة هيكلة ومعالجة البنية التحتية التي تعاني الآن بسبب العشوائية في مخالفات البناء، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على "التليفزيون المصري".

وأضاف "الشريف"، أن التخفيض في المحافظة وصل لـ50% للمخالفة في المتر بمختلف أنحاء المحافظة وهذا يعد أقصى تخفيض ممكن نصل له، موضحًا أن الإنفاق على البنية التحتية التي تعاني من رصف طرق ومعالجة مياه الشرب والصرف الصحي تتطلب أموالا طائلة، ولذلك سيتم توجيه كافة الأموال المحصلة من مخالفات البناء، إلى معاجلة البنية التحتية.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن إجمالي عدد القضايا التي تم إحالتها إلى النيابة العسكرية حتى أمس بلغ 1934 قضية جميعهم من المقاولين الفاسدين أو الملاك ولا يوجد مواطن عادي تم إحالته، "ولم يحدث حتى الآن أننا خرجنا واحدا من شقته علشان الإزالة ولن يحدث ذلك".