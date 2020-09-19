محافظ الإسكندرية: معندناش مظاهرات والناس على الكورنيش كأن مفيش كورونا

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية يومياً تؤكد ضرورة مراعاة المواطن والتخفيف عنه، وفي إطار ذلك خفضت المحافظة قيمة المخالفة فى البناء إلى 50 جنيهاً للمتر ببعض المناطق إلى جانب باقي التسهيلات، مشيراً إلى أن الإسكندرية تأتي في المركز الأول في طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وأضاف "الشريف" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر شاشة "التليفزيون المصري"، أن الشائعات من أخطر العمليات النفسية التي تؤثر سلباً على المواطنين ومع انتشار التكنولوجيا والسوشيال ميديا أصبحت أكثر خطراً وتعد مثل إطلاق النار في الهشيم.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أنه لا صحة لما تردده القنوات المعادية بشأن وجود تظاهرات في المحافظة، وأن الأمور مستقرة في المحافظة تماماً، موضحًا أن القنوات المعادية تلجأ إلى فيديوهات قديمة وتقوم بتركيب بعض الأصوات عليها حتى توحي بأن التظاهرات تعم البلاد، وهو أمر على خلاف الحقيقة تماماً.

وتابع: "المواطن أصبح يعيش حياته بشكل طبيعي.. تشوف الناس على الكورنيش تشعر أن كورونا انتهت".