تفاصيل تسهيلات "الجوازات" لكبار السن والمرضى: خدمة 24 ساعة

لا تتوقف خدمات وزارة الداخلية الإنسانية، خاصة فى قطاعات وإدارات تقديم الخدمات الجماهيرية، ومؤخرا قامت الوزارة بتوسيع سياستها الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وواصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته حيث قامت بتخصيص ضباط وأفراد فى إدارة الجوازات والهجرة للتعامل مع كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وقال مصدر أمني إنه تم تخصيص أماكن معينة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لإنهاء طلباتهم وهى أماكن مخصصة لهم بعيدا عن غيرهم بالإضافة إلى تخصيص ضباط وأفراد للتعامل معهم.

وأوضح المصدر أنه تم تخصيص أفراد شرطة مهمتهم توفير كراسى متحركة لنقل كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى تولي أفراد شرطة إنجاز طلباتهم وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

وتقوم أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عددٍ من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ووفقا للمصدر، أتاحت وزارة الداخلية العديد من الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عبر موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بما يحقق التيسير في تقديم الخدمة ويكفل جودتها.

وأوضح المصدر أن من أبرز تلك الخدمات: "خدمة استقبال طلبات الجنسية، وتقديم طلبات الحصول على شهادة التحركات للمواطنين" وعدد من الخدمات الأخرى الخاصة بالهجرة والجنسية، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمة الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية (www.moi.gov.eg).

كما واصلت الإدارة تطوير آليات العمل وإتاحة العديد من الخدمات المستحدثة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التي تضطلع بتقديمها للمواطنين والأجانب متضمنة كافة التيسيرات والتسهيلات الممكنة لهم.

وتتمثل تلك الخدمات في تقديم خدمة اختيارية لمن يرغب من المواطنين أو الأجانب في استخراج مُصدرات الإدارة العامة للجوازات "التي تتطلب إجراءات قانونية أخرى" بصفة عاجلة مع تحديد مقابل مادي لتلك الخدمة العاجلة كاستخراج وتجديد جواز السفر العادي "أول مرة، بدل سابق، بدل ممتلئ" في خلال 24 ساعة لمواطني "القاهرة والجيزة" كمرحلة أولى واستخراج مصدرات إدارة الهجرة والجنسية "إخطارات التجنيد، إخطارات الأحوال المدنية، الإخطارات الشخصية، توثيقات الخارجية، شهادات إثبات الجنسية، طلبات الهجرة" في خلال 24 ساعة، فضلاً عن تنفيذ تجديد إقامات الأجانب في الحالات التي لا تستلزم إجراءات قانونية أخرى في خلال 48 ساعة "للمقيمين بالقاهرة والجيزة" كمرحلة أولى.