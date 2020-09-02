خطوات استخراج جواز سفر في 24 ساعة من خدمة عاجل

تواصل وزارة الداخلية جهودها لتطوير آليات العمل، وإتاحة الخدمات المستحدثة في عدد من الإدارات ومنها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، التي أدخلت عدد من الأجهزة المتطورة لتقديم خدمات للمواطنين بشكل أسرع توفيرًا للوقت والمجهود.

ومن تلك الخدمات التي استحدثتها وزارة الداخلية، هي خدمة عاجل والتي تمكن المواطن من استخراج جواز السفر خلال 24 ساعة فقط، وتستعرض "الوطن" خطوات التعامل مع تلك الخدمة.

أجهزة متطورة لاستخراج جواز السفر

ووفقًا لمقطع فيديو بثته وزارة الداخلية عبر موقعها على اليوتيوب، أعلنت عن فيها عن خدمة عاجل الجديد، سيتمكن المواطنين من استخراج وتجديد جواز سفر عادي خلال 24 ساعة، دون أي تعقيدات.

حيث سيقوم المواطن، بإحضار كل المستندات اللازمة، مضاف إليها خدمة عاجل في ديوان عام الإدارة.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر عاجل

بطاقة الرقم القومي سارية المفعول أو في فترة المهلة ثلاثة أشهر.

يتم تقديم بطاقة الرقم القومي اعتبارا من سن السادسة عشر، أما بالنسبة للأقل من سن السادسة عشر يكتفي بشهادة الميلاد المميكنة.

تقديم 3 صور ملونة حديثة وبالمواجهة وذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

مستند التجنيد بالنسبة للذكور.

المؤهل الدراسي فى حالة عدم ثبوته بالبطاقة.

يأتي هذا ضمن الجهود التي تقوم بها الدولة نحو ميكنه وتحويل الخدمات الحكومية إلى رقمية، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.