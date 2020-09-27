"معلش أصلي مدلعها" لـ"تامر عاشور" تقترب من 400 ألف مشاهدة

حقق فيديو كليب "معلش أصلي مدلعها" للفنان تامر عاشور، ما يقرب من 400 ألف مشاهدة، منذ طرحه يوم الجمعة الماضي.

وتصدر "عاشور" قائمة التريندات بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عقب عرض الأغنية عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب".

فيديو كليب "معلش أصلي مدلعها" للفنان تامر عاشور، من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع رامي سمير.

وتقول كلمات أغنية "معلش أصلي مدلعها": "أنا في عينيهـا أحـنّ النـاس.. وأجدعها، إن خدت خطوة معجبتهاش.. براجعها.. لو رايحـة جايّـة فـ أي مكـان.. بتابعها، وإن مـرّة قـالت يـللا جـنـان.. بطاوعها".

ومن كلماتها " ودول يقولوا هتعيشها عليك.. ودول يقولوا هتطمَّعها، أروح آخدها فـ حضني وأقول.. معلـش أصـلي مدلّعها، تعوزني وسـط حاجات بالكوم.. أفضالها وتقول يا حكي فـ وقت النوم..أصحالها، تـزعـل وتـرمـي عـلـيـا اللـوم.. أصفالها وعـن رضاها فـي آخـر الـيـوم.. أسـألها، ودول يقولوا هتعيشها عليك.. ودول يقولوا هتطمَّعها، أروح آخدها فـ حضني وأقول.. معلـش أصـلي مدلّعها".

ويضيف "نيجي بقى للجد.. هتعب لو الحال ده هيمشي.. لازم أرخي وأشد.. مش كل طلباتها بتمشي، وإن حلفتني بغلاوتها.. كلمتها عمري ما أوقّعها.. معلش أصلي مدلّعها".

وفي شهر أغسطس الماضي، حصل المطرب تامر عاشور على الدرع الذهبي من يوتيوب بعد وصول متابعيه إلى مليون.

وفي شهر يوليو الماضي، طرح تامر عاشور، أغنية "بياعة" عبر تطبيق أنغامي، وحققت 5 ملايين و 729 ألف مشاهدة عبر يوتيوب.

وتصدرت الأغنية قائمة توب أنغامي في مصر، واحتلت الأغنية المركز الثاني في أبلكيشن انغامي على مستوى العالم، أغنية "بياعه" كلمات تركي آل شيخ وتوزيع خالد عز.