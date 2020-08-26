صورة.. راغب علامة يشهد على عقد قران ابنة مدير أعماله

حرص المطرب اللبناني راغب علامة على مشاركة احتفال مدير أعماله وشقيقه الأصغر خضر علامة بزواج ابنته يارا، وشارك "راغب" في عقد القران بصفته شاهد على الزواج.

وفي مطلع الشهر الجاري وجَّه الفنان راغب علامة الشكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد الزيارة التي قام بها للعاصمة اللبنانية بيروت، في أعقاب الانفجار الدامي الذي شهدته المدينة.

ونشر "راغب" عبر حسابه الخاص بـ"تويتر" صورة للرئيس الفرنسي، معلقاً عليها "شكرًا.. مليون شكرًا".