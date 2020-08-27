صور.. راغب علامة يشهد على عقد زواج ابنة مدير أعماله

احتفل الفنان راغب علامة، أمس، بعقد قران ابنة شقيقه ومدير أعماله يارا خضر علامة على الشاب محمد حمود.

وشهد علامة على عقد الزواج، وشارك صورة لتوقيعه على عقد الزواج، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

ونشر خضر علامة شقيق راغب علامة صور وفيديو من حفل عقد القرآن الذي عٌقد في بيروت ونص فيه المأذون على عقد قرآن يارا خضر علامة على محمد عدنان حمود بمهر قدره نصًا من القرآن الكريم ومؤجل "مؤخر" ليرة ذهبية.

وخضر علامة هو شقيق الفنان راغب علامة، ويعمل منتجا موسيقيا، ومدير أعمال شقيقه راغب علامة.