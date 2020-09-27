تحرير 17 محضرا لمخابز بلدية في حملة تموينية ببني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.

وفي هذا السياق قامت مديرية تموين بني سويف، برئاسة المهندس وصفى عبد الله، بحملة تفتيشية على عدد من المخابز البلدية، للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الحكومة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لتحقيق الانضباط في الأسواق وأسعار السلع الأساسية.

وتمكنت الحملة من تحرير 17 محضر لمخالفات تم رصدها أثناء المرور المفاجئ على عدد من المخابز، والتي شملت 5 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و5 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخابز، و3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، فضلاً عن ضبط 10 طن ملح غير صالح للاستهلاك الآدمي وكميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر المطلوبة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجه محافظ بني سويف، باستمرار وتكثيف جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا، موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.