لـ"متعددي الإعاقة".. 4 شروط للالتحاق بمؤسسات الرعاية والتأهيل

توفر وزارة التضامن الاجتماعى، مؤسسات رعاية وتأهيل متعدد لهم، إلى جانب القيام بتدريبهم على مهن مناسبة، وذلك بإلحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز التأهيل الشاملة أو مراكز تدريب قريبة من أماكن سكنهم، حيث تقوم هذه المؤسسات على رعاية وتأهيل الحالة التي بها أكثر من إعاقة، ما عدا إعاقة كف البصر، وتوفير المهنة التي تتناسب وإعاقة كل حالة على حدة، كذلك البرامج الرياضية المناسبة لطبيعة الإعاقة.

شروط الالتحاق بدور الرعاية والتأهيل

وحددت وزارة التضامن الاجتماعى عددا من الشروط للالتحاق بدور الرعاية والتأهيل كالتالى:

1- سن القبول بالقسم الداخلي من 8 سنوات إلى 18 سنة .

2- سن القبول بالقسم الخارجي حسب إمكانيات كل مؤسسة.

3- خلو طالب الخدمة من الأمراض المعدية أوالنوبات التشنجية أوالصرعية أو غير المستقرة .

4- انتماء ذوى الاحتياجات الخاصة إلى أسرة تتولى شؤونه، وتتعاون مع المؤسسة للعمل على تكيف المعاق داخل المؤسسة وخارجها​ .

650 مؤسسة ومركز تأهيل وعلاج تابع للتضامن

وتوفر وزارة التضامن الاجتماعي، 650 مؤسسة ومركز تأهيل ومكتب خدمات ومركز علاج تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والمكاتب موزعة على كافة أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أنها تستقبل طالبي التأهيل في جميع الأعمار من مختلف الفئات وإجراء الدراسات والفحوص الاجتماعية والنفسية والطبية والمهنية والتعليمية لهم، وذلك بواسطة أعضاء فريق التأهيل الذي يضمهم المكتب بالاستعانة بالموارد المتاحة في المجتمع كالمستشفيات والمدارس والورش والمصانع لتوفير الخدمات المختلفة لهم، إلى جانب العديد من المميزات الأخرى كالتالى:

- الجمع بين معاشين أو بين المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى للأشخاص ذوي الإعاقة، بشرط أن يكون المستحق مصري الجنسية أو من الأجانب بشرط المعاملة بالمثل، وأيضا الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- توفير الأجهزة التعويضية المناسبة للإعاقة سواء كانت أطرافا علوية أو سفلية أو كراس متحركة أو "عكازات".

- توفير الدراجات البخارية المجهزة بالتعاون مع بنك ناصر الإجتماعي الذي تصل نسبة مساهمته إلى 3000 جنيه.

- شهادات تأهيل للعمل بها ضمن نسبة الـ5% من العاملين في المصالح المختلفة.