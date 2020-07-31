إجراءات الحصول على الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة من بنك ناصر

يقدم بنك ناصر الاجتماعي إلى عملائه، المساعدات والإعانات العينية، كإحدى خدمات التكافل التابعة للبنك، امتدادا لدور البنك الاجتماعي في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين، حيث تصرف مساعدات عينية للأفراد المعاقين من أجل تحويلهم إلى أعضاء منتجين في المجتمع من خلال توفير الوسائل التي تساعدهم في التغلب على إعاقتهم.

وتستعرض "الوطن"، خلال التقرير التالي، التفاصيل الكاملة للحصول على الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقات من بنك ناصر، وفقًا لما أعلنه البنك، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

إجراءات الحصول على الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقات من بنك ناصر

ـ يتقدم العميل بطلب إلى إدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي التابعة لمحل سكنه، مرفق به المستندات المطلوبة والمؤيدة للحالة لعرضه على اللجنة المشكلة لهذا الغرض وهي:

ـ طلب الحصول على المساعدة من إدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

ـ بحث اجتماعي حديث معتمد يوضح الحالة الاقتصادية لذوي الاعاقة، وبيان بمفردات الدخل إن وجد يوضح قدرته المالية على صيانة الجهاز والصرف عليه، من وحدة التضامن الاجتماعي التابع لها محل إقامة طالب المساعدة أو من لجنة الزكاة التابع لها.

ـ عروض أسعار "بحد أدنى 3 عروض" للجهاز المراد شراؤه من شركات مختلفة من خلال اللجنة.