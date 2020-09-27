حنان يوسف: "بنكمل الصورة" أول برنامج يصنعه الشباب لزيادة الوعي

انطلقت أولى حلقات البرنامج التليفزيوني "بنكمل الصورة" على شاشة القناة الثانية والفضائية المصرية بالتليفزيون المصري، تحت رعاية الهيئة الوطنية للإعلام، وهي تمثل تجربة إعلامية جديدة في الإعلام المصري والعربي تقودها مع الشباب الدكتورة حنان يوسف أستاذ الإعلام، ورئيس المنظمة العربية للحوار، وعميد كلية الإعلام بالقرية الذكية، كونه أول إنتاج تليفزيوني يصنع محتواه الشباب في استكمال بناء الوعي لقضايا المجتمع في أسلوب مبتكر ومختلف ويتناسب مع طبيعة العصر الحالي.

وقالت الدكتورة حنان يوسف، في بيان صادر عنها، أن فكرة البرنامح ليست برنامجًا شبابيًا بالمفهوم المتعارف عليه، وإنما الهدف منه هو مشاركة الشباب في قضايا المجتمع المصري كلها، من خلال قيامهم بإنتاج المحتوى بأنفسهم في مختلف القضايا الجدلية التي قد تؤثر في بناء الوعي الصحيح لديهم وعدم وضوح الصورة الحقيقية لهم.

وأضافت أنه تم بناء الإطار الفكري البرنامح من حيث الشكل والمضمون في الاعتماد علي التنوع في القضايا الجدلية والأنماط البرامجية والإبهار في الصورة البصرية.

ووجهت "الشكر" إلى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على دعمه الوطني للفكرة وإيمانه بأهمية تقديم تناول جديد لقضايا الشباب لدورهم العام في بناء المجتمع.