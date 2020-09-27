الكشف على مليون مواطن بمبادرة علاج الأمراض المزمنة بالشرقية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المحافظة شهدت حراكًا في أداء الفرق الطبية الثابتة والمتحركة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي وعلاج الأمراض غير السارية، والتي قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من مليون مواطن بالمحافظة، وذلك في أقل من ١٠ أيام منذ انطلاق المبادرة الرئاسية بالمحافظة يوم السبت قبل الماضي.

جاء ذلك أثناء تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية فرق المبادرة الرئاسية بمدينة العاشر من رمضان، ومركز ومدينة بلبيس الذي أثنى على أداء العمل، والإقبال المتزايد من المواطنين للاطمئنان على صحتهم، ووعيهم بكم الخدمات الصحية المقدمة لهم من خلال هذه المبادرات الرئاسية والحملات القومية بالمحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة بأنه تم تحويل أكثر من ٣٠ ألف مواطن لمراكز الإحالة بمستشفيات الصحة بالشرقية، لاستكمال الفحوصات الطبية، وتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، والتي تستهدف جميع المواطنين فوق عمر ٤٠ عاما، والمواطنين من عمر ١٨ حتى ٤٠ عاما المسجلين بقاعدة بيانات ١٠٠ مليون صحة ويعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلي الكشف المبكر للاعتلال الكلوي لدى أصحاب الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

وأضاف "مسعود" أنه تم تحديد أماكن العمل بالمبادرة، حيث تم تخصيص عيادة ثابتة بكل إدارة صحية، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة، كما تم توفير القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، وتدريب فنيي الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج، وأيضا تم التأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، ومناشدة المرضى أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الكلى بالتوجه إلى الوحدة الصحية، لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج اللازم لهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.