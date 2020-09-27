تنفيذ 23 مشروعا بتكلفة ميار و431 مليون جنيه في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، وتسعي إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد، وكذلك المشاركة في بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها.

وأضاف محافظ الشرقية أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للانتهاء منها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة دعمًا لما يقدم من خدمات للمواطنين، من خلال هذه المشروعات، مشيرًا إلى أنه جاري تنفيذ 270 مشروع بكافة القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 24 مليار و106 مليون جنيه منهم 23 مشروع خدمي وتنموي بقطاعات "مياه الشرب والصرف الصحي - الكهرباء - الأبنية التعليمية"، بمركز ومدينة ديرب نجم بتكلفة مالية بلغت مليار و431 مليون و100 ألف جنيه.

أوضح "غراب"، أنه جار تنفيذ عدد 15 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بتكلفة بلغت مليار و 322 مليون و 800 ألف جنيه بمركز ومدينة ديرب نجم.

وأضاف، أنه جار إحلال وتجديد شبكات صرف صحي بهنيا بتكلفة 33 مليون و300 ألف جنيه، واستكمال أعمال تجميع ونقل مياه الصرف الصحي لقري دبيج والميساه ومنشأة كشك بتكلفة 96 مليون و500 ألف جنيه، وإنشاء محطة معالجة دبيج بتكلفة 35 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي متكامل ديرب نجم بتكلفة 139 مليون و900 ألف جنيه، ومشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي ديرب نجم بتكلفة 157 مليون و33 ألف جنيه، ومشروع صرف صحي متكامل لقرى أبو عيد وصهبره ومنشأة صفوت وتل القاضي بتكلفة 205 مليون جنيه، ومشروع شبكات صرف صحي اكوه وكفر الباشا بتكلفة 144 مليون و200 ألف جنيه، وذلك لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أنه جارِ إنشاء محطة كهرباء منشأة صهبره ذات الجهد المتوسط بتكلفة 45 مليون جنيه، لتخفيف الأحمال والحفاظ على استقرار التيار الكهربي، مضيفا أنه جار تنفيذ عدد 7 مشروعات بتكلفة 63 مليون و300 ألف جنيه في قطاع الأبنية التعليمية ولتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول والقضاء على نظام الفترتين.