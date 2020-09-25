محافظ الشرقية: 89 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه أن المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق محافظة الشرقية شهدت خلال الأسبوع الماضي توافدا كثيفا من المواطنين للتصالح لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء العشوائي خاصة بعد التخفيضات المقدمه فى أسعار متر التصالح.

وأشار إلى أنه تم تقديم 89 ألفا و30 طلباً من المواطنين حتى ٢٤ سبتمبر الجاري بزيادة تصل إلى٣٧٠٠ طلب عن أمس الأول.

أكد المحافظ أن قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المهلة المقرره للتقدم بطلبات التصالح حتي نهايه أكتوبر القادم جاء بعد إثبات المواطنين جديتهم في التصالح على مخالفاتهم وللتيسير على المواطنين في هذا الشأن والسماح لهم باستكمال أوراقهم المطلوبة.

ناشد محافظ الشرقية المواطنين من أصحاب الشأن بسرعه التوجه للمراكز التكنولوجيه لتقديم طلبات التصالح لتلاشى حملات الإزالة للعقارات والتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما كلف محافظ الشرقيه رؤساء المراكز والمدن والاحياء باستمرار فتح أبواب المراكز التكنولوجيه على مستوى المحافظه طوال أيام الأسبوع ويومي الجمعه والسبت ومد ساعات العمل فيها إلى ما بعد الخامسه حتى حصول آخر مواطن على خدمته من تلك المراكز لسرعة انهاء الاجراءات والاوراق الخاصة بالتقدم بطلبات التصالح.

وأعطى محافظ الشرقية تعليمات واضحة لرؤساء المراكز والمدن لزيادة أعداد العاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية لتلقى الطلبات، ومنع العطلات الرسمية للعاملين بهذا الملف ، للتسهيل على المواطن حتى لا يقع تحت طائلة القانون.