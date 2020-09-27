غرف عزل واختبارات pcr.. خطة "الصحة" لتأمين بطولة كأس العالم لكررة اليد

حصلت "الوطن" على خطة وزارة الصحة الوقائية خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد لتامين بطولة كرة اليد 2020 ، موضحة كيفية التعامل مع الحالات المشتبه باصابتها بفيروس كورونا، ووفقا للخطة الوقائية التى حصلت "الوطن" عليها نستعرض طرق التعامل فى نقاط

- يتم تفعيل غرفة الأزمات الوقائية للعمل 24 ساعة يوميا لتلقي البلاغات أولا بأول من المحافظات المستضيفة للبطولة والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية

- تخصيص فريق استجابة سريع فى أماكن انعقاد الحدث وتزويده بجميع الواقيات الشخصية اللازمة وجميع المعلومات الخاصة بالأمراض المعدية للتعامل الفوري مع حالات الاشتباه ومتابعة المخالطين للحالات الايجابية

- التأكد من توافر غرف العزل المناسبة بفنادق الإقامة وبصالات التدريب والمباريات وتطبيق كافة الإجراءات مكافحة العدوى

- عند ظهور اى أعراض مرضية بسيطة على أحد المشاركين يتم تقيم الحالة طبيا من طبيب الفندق والطبيب المشرف ويتم عمل مسحة لاجراء اختبار البي سي ار ويعزل فى غرفته بالفندق او بغرفة العزل المخصصة لذلك لحين ظهور النتيجة وفى حالة السلبية ويعالج حسب حالته ويستمر بمقر اقامته حتى زوال الأعراض البسيطة وفى حالة الايجابية يخرج من المعسكر ويتك تحويلة للمستشفي

- وبعد ذلك يتم بعد ذلك اخطار وزارة الصحة والسكان والتنسيق بشأن عزل الحالة فى الأماكن المخصصة لذلك .

الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة اليد أعلن عن جدول مباريات النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021.

وتقام مباريات دور المجموعات بين يومي 13 و19 يناير فيما يبدأ الدور الرئيسي وكأس الرئيس يوم 20 يناير وحتى يوم 25 يناير

أما دور الثمانية ونصف النهائي والنهائي، فيبدأ يوم 26 يناير، وتستضيف صالة استاد القاهرة المجموعتين الرابعة والسابعة، فيما تستضيف صالة 6 أكتوبر المجموعتين الأولى والخامسة، وتستضيف صالة العاصمة الإدارية الجديدة، المجموعتين الثانية والسادسة، وتُلعب مباريات المجموعتين الثالثة والثامنة في صالة استاد برج العرب.