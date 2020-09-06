خالد النبوي: سعيد إني كنت جزء من احتفال بطولة كرة اليد

أعلن الفنان خالد النبوي عبر حسابه على تويتر، سعادته بالمشاركة في افتتاح كأس العالم لليد.

وكتب النبوي "فرحان جدا إن بطولة كأس العالم لليد هتبقى على أرض مصر وبحلم إننا نكسب البطولة فى 2021.. مبسوط إني كنت جزء من الاحتفال بسحب القرعة وتحية لكل القائمين على هذا الاحتفال الكبير".

ولأول مرة، تقام بطولة عالم بمشاركة 32 منتخبا عالميا، بدلا من 24 منتخبا كما كان فى السابق.

ويتم تقسيم الـ32 منتخبا، على 8 مجموعات، تضم كل منها 4 فرق، ليتأهل أول ثلاثة إلى الدور الرئيسي، الذي يضم 24 منتخبا، ويتم تقسيمهم على 4 مجموعات، تضم كل منهم 6 فرق، ليتأهل الأول والثاني إلى ربع النهائي.

وتحدد 30 منتخبا من الفرق المتأهلة، ويتبقى فقط منتخب من أمريكا الجنوبية وأخر من أمريكا الشمالية.