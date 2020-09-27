تحصين 42 ألف رأس ماشية ضد "الحمي القلاعية" بالشرقية

قال الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت أعمالها السبت الماضي، تم تحصين 42 ألف و156 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وترقيم وتسجيل 4 آلاف و958 رأس ماشية.

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقري بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتوعية الإرشادية حول أهمية التحصين ضد مرض الحمي القلاعية، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدي خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

وتيسيرًا على المواطنين، أكد مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها، أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرضين والأهمية القصوى للتحصين، مؤكدا تواصل جهود المديرية لتحقيق أهداف الحملة القومية، للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قري ومراكز المحافظة، للقضاء على مرض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.