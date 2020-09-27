اليونان تتهم تركيا بإهانة علمها.. وتطالب بفتح تحقيق

دعت اليونان، الأحد، تركيا لإصدار إدانة وفتح تحقيق فيما وصفته بأنه "إهانة" لعلمها على جزيرة كاستيلوريزو اليونانية.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن العلم اليوناني ذا اللونين الأبيض والأزرق على تلة صخرية في الجزيرة بدا ملطخا، السبت، بطلاء أحمر، وتلك الجزيرة قريبة جدا من الساحل التركي، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان "ندين بأشد العبارات الإهانة التي وُجهت أمس للعلم اليوناني على كاستيلوريزو".

وأضاف البيان "نتوقع من السلطات التركية إدانة فورية وتحقيقا في الواقعة حتى يتسنى محاسبة الفاعلين. مثل تلك الأفعال غير المقبولة لا تهدف إلا إلى نسف آفاق تخفيف التوتر بين الدولتين".

وقال مسؤول إن الشرطة اليونانية بدأت التحقيق في الأمر، وذكرت وسائل الإعلام اليونانية أيضا أن طائرة مسيرة مزودة بمكبر للصوت حلقت فوق الجزيرة، السبت، وهي تبث النشيد الوطني التركي.

ألمحت اليونان، إلى إمكانية اللجوء إلى المحكمة الدولية، لحل نزاعها الحدودي مع تركيا، الذي تسبب في أزمة شرقي البحر المتوسط، دفعت المنطقة إلى شفا الحرب.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "التحركات التركية تهدد الأمن في المنطقة"، وأكد أن "الاستفزازات التركية لا يمكن أن تستمر".

واعتبر ميتسوتاكيس أن "أنقرة ردت على دعوتنا للحوار بالتصعيد والاستفزاز"، مضيفا: "اللجوء إلى المحكمة الدولية من بين خياراتنا لحل خلافنا مع تركيا"، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

ويدور خلاف بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة ثانية، حول أحقية استغلال موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، مما يثير مخاوف من اندلاع نزاع أكثر حدة.

وتصاعد الخلاف في 10 أغسطس، حين أرسلت تركيا سفينة لاستكشاف الغاز الطبيعي وسفنا حربية إلى مياه تتنازع السيادة عليها مع اليونان، حيث تدعي أنقرة أحقيتها في التنقيب بمناطق خارج حدودها البحرية.