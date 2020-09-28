تفاصيل خطة السكة الحديد لمواجهة كورونا تزامنا مع العام الدراسي الجديد

وضعت هيئة السكة الحديد، خطة عاجلة لمواجهة فيروس كورونا، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2020/2021، والمنتظر أن ينطلق فى 17 أكتوبر المقبل بالمدارس والجامعات، وذلك لتوفير كافة الحماية والأمن والسلامة لجميع الطلاب الذين يستقلون القطارات من مختلف محافظات الجمهورية.

عيسى: تنظيف محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية بشكل دوري لمواجهة كورونا

قال السيد عيسى، رئيس شركة الخدمات المتكاملة للنظافة والتأمين التابعة لهيئة السكة الحديد، إن الشركة ستقوم بتنفيذ حملات تعقيم وتطهير للقطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، موضحا أنه سيتم تنظيف المحطات على مستوى الجمهورية بشكل دوري، وإلزام جميع المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف عيسى، لـ"الوطن"، أن الشركة وضعت خطة عاجلة سيتم تنفيذها يوميا مع انطلاق ماراثون العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات، مؤكدا أنه لا يوجد تهاون فى تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس، موضحا أنه سيتم عقد ندوات توعوية يوميا للعاملين لمعرفة طرق مجابهة كورونا وطرق مقاومته.

وترصد "الوطن" خطة السكة الحديد لمواجهة كورونا تزامنا مع إنطلاق ماراثون العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات.. وهى كالتالى:

1- تعقيم 880 قطارا بالسكة الحديد تعمل على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحرى قبل وبعد انطلاق الرحلات.

2- تعقيم 600 منفذ لبيع تذاكر القطارات بمختلف محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية.

3- تطهير وتنظيف محطات السكة الحديد الرئيسية كل ساعتين.

4- تشكيل 40 وحدة إسعافية متنقلة بالمحطات لعلاج الحالات المرضية الطارئة.

5- تطهير وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر كل 7 ساعات.

6- إلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامات الطبية أثناء استقلال القطارات.

7- إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات القفازات الطبية للوقاية من فيروس كورونا.

8- تعقيم ماكينات صراف التذاكر آليا المتواجدة بالمحطات الرئيسية كل ساعة بسبب تلامس الأيدى من قبل العديد من الركاب.

9- فى حال اشتباه أى راكب بأعراض كورونا داخل المحطات سيتم السماح له بالتواجد داخل الوحدة الإسعافية ومن ثم الاتصال بأقرب مستشفى عزل لنقله مباشرة لتلقى العلاج اللازم.