السيسي: مصر تتعامل بشفافية ومصداقية في أزمة كورونا ولا مجال للعبث

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مصر تتعامل بكل شفافية ومصداقية مع أزمة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه لا يوجد مجال للعبث في مثل تلك الأمور، حيث إن هناك العديد من الدول عانت من عودة الإصابات بشكل كبير فيها من جديد خلال الفترة الماضية، وهو ما تحدث عنه الجميع عن احتمالية الموجة الثانية.

وناشد الرئيس السيسي خلال افتتاحه مجمع التكسير الهيدروجيني المواطنين بضرورة الحفاظ على ما حققته الدولة المصرية من إنجازات ضد أزمة كورونا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن مصر كانت تتمنى أن تصر إلى الصفر في أزمة كورونا.

وتابع الرئيس السيسي: "نخلي بالنا من فضلكم ونحافظ على الإجراءات الاحترازية اللي بنقول عليها، والإعلام ساعدونا في إننا نستمر في ده، انتوا مستكترين علينا أن ربنا يسترها معانا في كورونا".