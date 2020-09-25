الطقس اليوم الجمعة 25-9-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وشبورة مائية صباحًا، وتقدم "الوطن" حالة الطقس المتوقعة اليوم، على مصر وبعض البلدان العربية، وفقًا للهيئة المنوطة بإصدار توقعات الطقس على البلاد.

الطقس في مصر

وأضاف خبراء الطقس، أنّه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والرياح معتدلة، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ومتوقع أن يسود طقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة، تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، فيما يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح نشطة على بعض المناطق، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط غربًا مثيرة للرمال والأتربة.

ويكون الطقس لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يسود اليوم طقس حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار المثار، فيما يكون مائل للحرارة إلى معتدل ورطب نسبيًا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة.

الطقس في السعودية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، المدينة المنورة، مكة الكرمة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على الطريق الواصل ما بين جدة – جازان، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير.