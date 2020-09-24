الطقس اليوم الخميس 24-9-2020 في مصر والدول العربية

توقع خبراء الأرصاد بعدد من الدول العربية، طقس اليوم الخميس، وتستعرض "الوطن" في السطور التالية حالة الطقس في مصر وعدد من الدول العربية.

الطقس في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء مائل للحرارة، على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتكون الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك، كما تنشط الرياح على شمال الصعيد وتكون معتدلة على جنوب الصعيد ولكن تنشط غربًا مثيرة للرمال والأتربة.

الطقس في الأردن

توقعت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، انخفاض الحرارة بشكل طفيف، مع بقاء الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

الطقس في السعودية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، عن هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، المدينة المنورة، مكة الكرمة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على الطريق الواصل ما بين جدة – جازان.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً، قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير.