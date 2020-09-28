حظك اليوم الاثنين 28-9-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يستطيع مولود برج الجوزاء إمتاع الناس لساعات متواصلة دون توقّف بحيث لا يشعر بالملل، ويمكنه أيضًا الإتيان بالأفكار بسرعة شديدة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع يمدك بروح فضول ورغبة في المعرفة ويشغلك المجهول وتحقق تطورا ومكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تمدك الكواكب بالهدوء وبالصفاء الذهني وقد تخطط لسفر أو رحلة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.