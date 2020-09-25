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حظك اليوم الجمعة 25-9-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الجمعة 25 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

يتميز مولود برج السرطان بمصداقيته ووفاءه في تعاملاته مع الآخرين، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تدرس جيدا كل ما يعرض عليك من أمور وكن ملتزما في الأمور القانونية.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا انتبه ولا تكن قاسيا إذا واجهت استفزازا أو معارضة من شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

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