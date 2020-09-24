حظك اليوم الخميس 24-9-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج السرطان يعشق العائلة ويقدسها، ولا يرفض النزهات مع الأشخاص المقربين والأصدقاء الذين يثق بهم.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

انتبه اليوم لحقوقك وادرس جيدا قراراتك ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أنك تميل للتمرد، فلا تبالغ في حساسيتك وتمردك على القوانين التي تربطك بشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم كروز، ويوافق تاريخ ميلاده 3 يوليو.