الطقس اليوم الاثنين 28-9-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس حار نهارا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، والرياح نشطة، ويكون الطقس لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، مائل للحرارة نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على السواحل الشمالية.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أنّ الطقس يكون شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، معتدل ليلا على جنوب سيناء، فيما يسود طقس شديد الحرارة نهارا على شمال الصعيد وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، لطيف ليلا على الشمال، معتدل على الجنوب.

وتكون حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، ويصل ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، يكون طقس الاثنين، حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة، نهارا، مائل للحرارة إلى معتدل والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة، ليلا.

الطقس في السعودية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، عن حالة الطقس اليوم، حيث تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها بعض السحب الرعدية أحيانا على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.