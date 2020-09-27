القاهرة تتلقى 58 ألف طلب تصالح والمرج والسلام والمعصرة الأكثر إقبالا

كشف اللواء ابراهيم عوض، مدير المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، أن أحياء محافظة القاهرة تلقت 58 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن، مضيفًا أن أحياء المرج والسلام أول والمعصرة وعين شمس ودار السلام والمقطم وحلوان وشرق مدينة نصر تعد الأعلى في تلقي الطلبات.

وأضاف مدير المتابعة لـ"الوطن"، أن هناك تيسيرات تُقدم للحد من أي زحام على المراكز التكنولوجية بالأحياء، حيث يتم زيادة عدد منافذ تلقي الطلبات والدفع بعدد إضافي من الموظفين، علاوة على قبول أي طلبات تصالح بدون أي عراقيل، حيث يتقدم المواطن بصورة البطاقة الشخصية، وبعدها يستكمل المستندات المطلوبة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى استمرار عمل المراكز وانتظامها حتى الفترة المسائية لاستقبال أي طلبات تصالح، ولايتم غلقها إلا بخروج آخر مواطن، فضلًا عن المتابعة المستمرة لعمل الأحياء واستصدار تقارير يومية عن انتظام العمل.

وفى وقت سابق، ناشدت وزارة التنمية المحلية المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء في المرحلة الأولى بضرورة سداد قيمة جدية التصالح.

وأشارت الوزارة إلى مخاطبة المحافظات للتأكيد على الأحياء والمراكز التكنولوجية بمطالبة كل من تقدم بطلب تصالح بسداد قيمة الجدية، ورسوم الفحص حتى يستفيد من كل التيسيرات التي تقدمها الدولة بشأن التصالح ويتم تقنين وضعه.