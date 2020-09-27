رئيس ميناء دمياط يطالب ممثلي التوكيلات بالالتزام بالإجراءات الفنية

عقد رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اللواء بحري وليد عوض، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الشركات والتوكيلات الملاحية العاملة بالميناء، في مبنى رئاسة الهيئة اليوم الأحد، بحضور نواب رئيس الميناء، ورؤساء الإدارات المركزية، ومديري الإدارات المختصة، وممثلي غرفة الملاحة بدمياط، والرقابة على الصادرات والواردات والجمارك والحجر الصحي، إضافة إلى ممثلين عن شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع.

في بداية الاجتماع، وجه رئيس ميناء دمياط الشكر لممثلي الشركات، لما لمسه من تقديرهم للمسؤولية تجاه الميناء، باعتبارهم مكونًا أساسيًا من أركان مجتمع الميناء، وكذلك العمل بروح الفريق بين الهيئة والشركات والتوكيلات العاملة بالميناء، قبل أن يؤكد ضرورة متابعة الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الفنية، ومتطلبات الأمن الصناعي والسلامة المهنية، لكل مخازن الشركات بالميناء، والتأكد من مطابقة تلك الاشتراطات للمواصفات العالمية، بالتنسيق مع الهيئة.

وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد استكمال أعمال البنية التحتية لعدد من المشروعات المهمة بميناء دمياط، مما سيعطي دفعة قوية لمعدلات الشحن والتفريغ بعد افتتاحها، وعرض ممثلو الشركات عدداً من الأفكار، للمساعدة في انتظام سير أعمالهم بالميناء، ووعد رئيس الهيئة بدراستها، تمهيداً لتطبيقها حال إقرارها.

وفي نهاية اللقاء، ثمن ممثلو الشركات والتوكيلات اهتمام هيئة الميناء بالتواصل الدائم معهم، باعتبارهم شركاء في النجاح الذي وصل إليه الميناء، وقدموا الشكر على حرص الهيئة على عقد الاجتماعات الدورية معهم، لطرح كل ما يهم المجتمع الملاحي بالميناء، ووعدوا ببذل المزيد من الجهود للوصول بالميناء للمستويات العالمية.