الكهرباء: 30% نسبة الإنارة من إجمالي الطاقة المستهلكة بالمباني

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء إن "الإضاءة " تعتبر من أكثر الأجهزة الكهربائية انتشارا حيث تستخدم بكميات كبيرة فى القطاعين السكني والتجاري وتمثل استهلاكا مرتفعا في المحلات التجارية والمرافق العامة، لافتا إلى أن بعض المباني تبلغ نسبة استهلاك الإنارة فيها أكثر من 30 % من إجمالي الطاقة المستهلكة.

أنواع مصابيح الإضاءة الأكثر انتشارا

- مصابيح الإنارة العادية ( التنجستن ) : وقدرتها غالبا من 20 – 100 وات .

- مصابيح الإنارة فلورسنت: وقدرتها من 20 – 40 وات (طول 60 و. 120 سم)

الإرشادات التي يمكننا اتباعها لترشيد الاستهلاك الكهربائي في مجال الإضاءة

- يفضل في المباني السكنية والمرافق العامة خاصة استخدام مصابيح الفلورسنت إذ أنها تكون أقل عددا وتستهلك طاقة كهربائية أقل مقارنة مع المصابيح العادية (التنجستن) لإعطاء نفس شدة الإضاءة فعلى سبيل المثال للحصول على شدة إضاءة ناتجة من مصباح فلورسنت واحد قدرة 40 وات نحتاج إلى وحدتين ( أو أكثر ) من المصابيح العادية قدرة الواحدة منها 60 وات.

- استخدام العدد المناسب من مصابيح الإضاءة حسب الحاجة الفعلية لشدة الإنارة.

- استخدام العاكس الضوئي والدهانات ذات الألوان الزاهية (الفاتحة) للجدران الداخلية للمبنى لأن هذا يساعد في انعكاس الضوء والحصول على إضاءة جيدة بأقل عدد من المصابيح

- اختيار أجهزة الإضاءة المناسبة أي الفلوروسنت ذات الكفائة العالية والاستهلاك الأقل والاستغناء عن المصابيح العادية ذات الكفاءة الأقل والاستهلاك العالي.

وأشار المصدر إلى أن استخدام الإضاءة الطبيعية وتقليل الاعتماد قدر الإمكان على الإنارة الكهربائية خلال ساعات النهار سوف يوفر الراحة والجو الطبيعي في ممارسة الأعمال اليومية وتقليل تكاليف الطاقة المصروفة على الإنارة.