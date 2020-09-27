في ذكرى رحيله الـ50.. متحف جمال عبدالناصر يفتح أبوابه مجانًا غدًا

يستعد متحف جمال عبدالناصر لاستقبال الجمهور غدا الاثنين الموافق 28 سبتمبر 2020 وهو اليوم الذي يوافق الذكرى الـ 50 لميلاد الرئيس الراحل، وذلك فى مواعيد عمل المتحف من العاشرة صباحا إلى الثالثة عصرا، على أن يتم السماح بنسبة لا تزيد عن 50% من الحضور، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وبدأت قطاعات وزارة الثقافة في إحياء ذكرى الزعيم الراحل منذ يوم الخميس الماضي، بمجموعة من الفعاليات، أولها ندوة فى دار الكتب الوئاثق بحضور نحبة من المؤرخين والمحللين السياسين، وعقدت الندة الثانية فى اليوم ذاته في مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، لإحياء المناسبة.

في السياق ذاته ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، مؤتمر اليوم الواحد تحت عنوان "جمال عبد الناصر.. تحديات وإنجازات"، الذي تنطلق فعالياته في تمام الحادية عشرة صباح الاثنين الموافق 28 سبتمبر الحالي، بمقر المجلس الأعلى للثقافة، بمشاركة نخبة كبيرة من المؤرخين والإعلاميين والسياسيين.

يقام المؤتمر في إطار الاحتفاء بذكرى الزعيم جمال عبدالناصر، وبمناسبة مرور 50 عامًا على رحيله؛ ويتضمن المؤتمر جلسة افتتاحية و3 جلسات بحثية، إضافة إلى مائدة مستديرة.

وتبدأ الجلسة الافتتاحية في تمام الساعة 11 لـ11.30 صباحا: حيث تبدأ بكلمة أمين عام المؤتمر محمد الشافعي، ثم كلمة رئيس المؤتمر المفكر الكبير محمد فايق، تليها كلمة أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي، وأخيرًا كلمة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

الجلسة الأولي تبدأ في تمام الساعة 11.30: 12.30 "العروبة والمشروع الوحدوي" رئيس الجلسة الدكتور جمال شقرة، ويشارك بها: الدكتور أحمد يوسف أحمد، والمفكر اللبناني أسعد السحمراني، والدكتور عاصم الدسوقي.

وتبدأ الجلسة الثانية في تمام الساعة 1.00: 2.00 م "مصر والنظام الدولي بعد ثورة يوليو"، رئيس الجلسة المستشارة تهاني الجبالي، ويشارك بها: الدكتور جمال زهران، حسن غزالي، الدكتور سيد فليفل، والدكتور علي الدين هلال.

والجلسة الثالثة وتبدأ في تمام 2.00 : 3.00م بعنوان: "الاقتصاد الوطني .. التنمية والإنسان"، رئيس الجلسة الدكتور مجدي زعبل، ويشارك بها: الدكتور شريف جاد، والدكتور شريف قاسم، والمهندس صبري عشماوي.

وفي الختام المائدة المستديرة في تمام الساعة 3.00 : 5.00 مساء "الثقافة والفنون والإعلام.. قوة مصر الناعمة"، يديرها: المؤرخ محمد الشافعي، ويشارك بها: المخرج أحمد فؤاد درويش، والدكتور أيمن الشيوي، والفنانة سميرة عبدالعزيز، والفنانة سميحة أيوب، والإعلامي محمد الخولي، والدكتورة هدى زكريا، الأديب يوسف القعيد.