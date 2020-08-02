مقررة "الفنون التشكيلية": تمثال "مصر تنهض" لم يشارك في بينالي فينسيا

نفت الدكتورة سهير عثمان، الأستاذ بالفنون التطبيقية بجامعة حلوان، ومقرر لجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة، مشاركة تمثال "مصر تنهض" للفنان أحمد عبدالكريم، باسم مصر فى بينالى فينسيا الأخير.

وعبرت "عثمان" عن عدم رضاها عن تمثال "مصر تنهض" الذي أثار ضجة كبيرة على مواقع السوشيال ميديا، مؤكدة لـ"الوطن": "أحمد عبدالكريم شارك في بينالي فينسيا، وقت أن كنت مقررة للجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة، العام الماضي لكن ليس بهذا العمل السيء" لافتة إلى أن المشاركة في البينالي تتم بنظام التصويت من أعضاء اللجنة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لتمثال يحمل اسم "مصر تنهض"، للدكتور أحمد عبدالكريم، الأستاذ بكلية بكلية التربية النوعية بحلوان، مصحوبة بعدد كبير من التعليقات الساخرة من التمثال، كما انتقد البعض ربط عنوان العمل باسم مصر، ما استدعى المقارنة مع تمثال "نهضة مصر" لمحمود مختار، كما أشارت بعض التعليقات إلى اختيار الفنان والتمثال فى بينالى فينسيا من خلال وزارة الثقافة العام الماضي، متهمين الوزارة بمحاباة الفنان، على حساب تجارب أكثر حرفية.

وعلقت الروائية الدكتورة سهير المصادفة، قائلة "عيب يا أحفاد الفراعنة، عيب، فهذا البلد صاحب أقدم حضارة، وكان النحت من أهم رسائله للعالم، وظلت آثاره من عجائب الدنيا بعد آلاف السنين..عيب فضحتونا".