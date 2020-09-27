إيهاب توفيق يرفض الحديث عن مجلس النواب رغم ترشحه للانتخابات

تقدم المطرب إيهاب توفيق، خلال الساعات الماضية، بأوراق ترشحه لمجلس النواب عن دائرة الجمالية.

ورفض "توفيق" الإدلاء بأي تصريحات حول الترشح، وقام بإغلاق هاتفه، مشددًا على كل المقربين له بعدم الحديث عن الأمر.

وطرح المطرب إيهاب توفيق، كليبه الجديد "الأهلي كيان"، إهداء للنادي الأهلي، من كلمات أحمد خاطر، وألحان أشرف سالم، وتوزيع أكرم عادل.

وكان إيهاب توفيق طرح مؤخرًا كليب "هي دنيا"، من ألحان الراحل أشرف سالم، وكلمات عوض بدوي، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج متيم السراج.

وانتهى إيهاب توفيق من تسجيل وتصوير أغنية "زحمة الأيام"، مع كل من هشام عباس، وحميد الشاعري، ومصطفى قمر.