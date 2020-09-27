محافظ بني سويف يفتتح أول منفذ لبيع الدواجن بأسعار مخفضة

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، منفذ بيع منتجات "مشروع الدواجن"، في شارع "الروضة"، خلف مدرسة "الشهيد أنور السادات"، بمدينة بني سويف.

ويوفر المنفذ منتجات المشروع بأسعار مخفضة، أقل من السوق، ضمن خطة المحافظة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، وذلك في حضور اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، المشرف العام على تطوير المشروع، بتكليف من المحافظ، والعميد وليد البيلي، رئيس المدينة، والدكتور مكرم عبيد الله، مدير المشروعات الإنتاجية.

وتفقد المحافظ المنتجات المعروضة بالمنفذ، وهي عبارة عن بيض المائدة، ولحوم طيور "الرومي البرونز"، مؤكداً أن هذا المنفذ يمثل باكورة المنافذ المزمع إقامتها على مستوى المدن والمجالس القروية، لتسويق منتجات المشروع، الذي تم تطويره بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه، ضمن خطة تستهدف الوصول إلى تغطية نسبة 50% من الاستهلاك المحلي، بدلاً من 12% في الوقت الحالي، وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن أعمال التطوير شملت عدداً من الأعمال الهامة، منها تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والجانبية داخل المحطة ورصفها، مما ساهم بشكل كبير فى تسيير الحركة والتنقل داخل مكونات وعنابر المشروع، بجانب توفير قطع غيار وعلف للمخزون الاستراتيجي فى حالة الطوارئ، بجانب إنشاء ميزان بسكول داخل المصنع، وماكينتين تفريخ وفقس بمعمل التفريغ بمحطة الرومي.

ويتكون المشروع من 5 محطات، أهمها مشروع السادات لإنتاج بيض المائدة، ويتكون من قسمين "ألماني ومجري"، بجانب مشروع الرومي "تسمين وبياض"، ومصنع علف لإنتاج أعلاف خالية من المكونات الحيوانية.

ومن جانبه، استعرض السكرتير العام المساعد الخطة المزمع تنفيذها للتوسع في إقامة منافذ لبيع المنتجات بأسعار أقل من السوق، معتبراً أنها خطوة ونتيجة عملية لتطوير المشروع الإنتاجي، بطاقة إنتاجية أعلى لضمان استمرار الأمن الغذائي على مستوى المحافظة، ولتحقيق التوازن في السوق، وضمان توافر السلع الأساسية بسعر مناسب.