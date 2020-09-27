وعد: اخترت أغنية "عايزني ارجع" لتميز كلمات تاج الدين ولحن وليد سعد

كشفت الفنانة السعودية وعد أنها اختارت أغنية "عايزني أرجع" لألبومها الغنائي الجديد "وعد 2020".

وقالت وعد لـ"الوطن": "دوما ما أحب أن أضع الأغنية المصرية فى ألبوماتي الغنائية، وحين استمعت لأغنية عايزني أرجع أحببتها للغاية وقررت ضمها لكونها متميزة للغاية سواء كلمات خالد تاج الدين أو ألحان وليد سعد الذي تعرفت عليه من قبل صديقتي المخرجة بتول عرفة".

وأطلقت الفنانة السعودية وعد ألبومها الجديد وعد 2020، مع شركة روتانا للصوتيات عبر المنصات الإلكترونية وقناة الشركة بيوتيوب.

ويتضمن الألبوم 7 أغنيات باللهجات المصرية والخليجية وهي "أتدلع عليك، وعايزني أرجع، وأحبك أكثر، وإذا من جد، وأفكر صح، وأبشركن وأهان المشاعر".

وتتعاون وعد في الألبوم مع الشاعر خالد تاج الدين، والملحن وليد سعد في أغنية مصرية وحيدة، وهي عايزني أرجع.