عليا الوفد: أبوشقة خالف وعد حضوره للحزب لتوضيح سبب تمسكه بالقائمة

أكد المهندس نبيل عبدالله، نائب رئيس حزب الوفد، عضو الهيئة العليا للحزب، أن قيادات الوفد انتظروا حضور المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب اليوم بمقر بيت الأمة الكائن في شارع بولس حنا بمنطقة الدقي لتوضيح أسباب تمسكه بمشاركة الحزب في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب لكنه لم يحضر.

وقال عبدالله لـ"الوطن"، إن الهيئة العليا قررت بشكل نهائي عدم المشاركة في القائمة الوطنية وأي قرارات يتخذها رئيس الحزب بشأن الاستمرار في القائمة تخالف لائحة الحزب.

وأضاف أن الهيئة العليا في حال اعتماد أسماء مرشحين عن الحزب في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب التي قدمها رئيس الحزب سيتخذ كافة الإجراءات القانونية واللائحية ضد كل من خالف قراراتها باعتبارها أعلى سلطة داخل الوفد في اتخاذ القرار.

وشدد عبدالله على أن الهيئة العليا لحزب الوفد أبلغت الهيئة الوطنية للانتخابات وأحزاب القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب بقرار الانسحاب وعدم اعتماد أي مرشحين للحزب بالقائمة.

ويشهد حزب الوفد تضارب كبير بين الهيئة العليا ورئيس الحزب بشأن المشاركة في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، حيث قرر الأول الإنسحاب، فيما يتمسك الأخير بالاستمرار في القائمة.

وتضم القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، أحزاب مستقبل وطن، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، والمصري الديمقراطي، والشعب الجمهوري، والوفد، والإصلاح والتنمية، والتجمع، وإرادة جيل، والحرية، والعدل، والمؤتمر، بجانب تنسيقية شباب الأحزاب.