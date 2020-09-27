سفير المجر: شيخ الأزهر قامة عالمية.. وخطاباته ينصت لها الجميع

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم بمشيخة الأزهر، السفير أندراسن ايمركوفاكش، سفير المجر بالقاهرة.

وقال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إن الأزهر الشريف يضطلع بدور محوري في نشر سماحة الإسلام ووسطيته واعتداله، وسعى الأزهر بكل جهده إلى نشر الصورة الصحيحة للإسلام عالميًّا، وقطعنا شوطًا طويلًا مع المؤسسات الدينية العالمية مثل الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي في طريق ترسيخ ثقافة التعايش السلمي والاندماج والسلام، مؤكدًا أن حل أزمات العالم المعاصرة تستوجب العودة إلى الدين.

من جانبه، عبر سفير المجر عن سعادته بلقاء الإمام الأكبر، ونقل تحيات رئيس الوزراء المجري إلى فضيلته، مضيفًا أن المجر تسعى إلى رفع مستوى التعاون والعلاقات مع مصر بما بين البلدين من علاقات تاريخية، وأنه تابع باعتزاز جهود شيخ الأزهر في دعم السلام العالمي ونشر الصورة الحقيقية للإسلام، وإظهار إمكانية لقاء أتباع الديانات على أسس الاحترام المتبادل والتعاون الذي يخدم البشرية، مؤكدًا أن خطابات شيخ الأزهر ينصت لها الجميع لأنه قيمة وقامة دينية عالمية كبرى.

وكان شيخ الأزهر، استقبل اليوم أيضا، بمشيخة الأزهر، السفير حاتم عبدالقادر، سفير مصر الجديد في هولندا.

وأوصى الإمام الأكبر، السفير عبدالقادر بالعمل على رفع مستوى التعاون العلمي بين مصر وهولندا، وأنّ الأزهر يستقبل كل عام طلابا من هولندا في مختلف المراحل التعليمية، وكان لدينا أكثر من 40 طالبًا في العام الماضي، ومستعدون لزيادة التعاون والتبادل العلمي والثقافي الذي يخدم تلاقي الثقافات وتنوع المصادر العلمية وخدمة البحث العلمي، وتدريب الأئمة على كيفية التعامل مع القضايا والإشكالات المعاصرة من خلال أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ.

من جانبه، أعرب السفير حاتم عبدالقادر عن سعادته بلقاء الإمام الأكبر، مؤكدًا أنّه سيعمل على تعزيز العلاقات العلمية والثقافية بين الأزهر وهولندا، والاستفادة من خبرات الأزهر الشريف ومكانته العالمية وخطابه المعتدل الذي يعزز ثقافة التعايش السلمي وقبول الآخر ويرسخ لمفهوم المواطنة.