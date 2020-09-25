شيخ الأزهر ينعى المستشار عبد العاطي الشافعي رئيس الاستئناف الأسبق

نعى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، المستشار عبدالعاطي محمود الشافعي، رئيس محكمة الاستئناف العليا الأسبق، فقيد عائلات الحساسنة بمحافظة الأقصر.

وأكد شيخ الأزهر، أن الفقيد الراحل قضى عمره في خدمة الوطن وترسيخ قيم المواطنة والسلام، وحباه الله لسانًا فصيحًا وقلما بليغًا سخرهما في نشر التسامح بين أتباع الرسالات السماوية، ودعم اللحمة الوطنية والتآخي بين الناس.

وتقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وأهله وذويه وكل محبيه، سائلًا المولى عز وجل أن يسكن الفقيد الراحل فسيح جناته.