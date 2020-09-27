50 مشروعاً من "الأورمان" للحد من الهجرة غير الشرعية بالمنيا

تنظم جمعية "الأورمان" احتفالية خاصة في محافظة المنيا غداً الاثنين، لتوزيع 50 مشروع تنموي صغير على الشباب من أهالى القرى الأكثر إقبالاً على الهجرة غير الشرعية، وذلك بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

وسوف تُقام احتفالية توزيع المشروعات التنموية الصغيرة بفندق القوات المسلحة بمدينة المنيا، فى تمام الساعة 2 ظهراً، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية "الأورمان"، أن توزيع هذه المشروعات التنموية الصغيرة يأتي في إطار دعم جهود الدولة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال إيجاد بدائل للشباب، لكي يوفر له دخل شهري ثابت، ومشروعات تنموية تؤمن له مستقبله.

وأوضح أن هذه المشروعات تأتي ضمن مبادرة بنك القاهرة والأورمان لتمويل 2000 مشروع تنموي للفئات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن الشباب المستفيدين بهذه المشروعات من قريتي "طرفا الكوم، ودلقام"، بمركز سمالوط، وقرية "البهنسا"، بمركز بني مزار، وقرية "أدقاق المسك"، بمركز مطاي، وقرية "بني وركان"، بمركز العدوة.

وأكد "شعبان" على التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة المنيا، التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام العمل، منوهاً بأن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل، ووصول التبرعات إلى مستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجاً المنتشرة فى أرجاء المحافظة.