للمرة الأولى.. 3 أقباط بينهم سيدتان يترشحون للانتخابات بدمياط

يخوض انتخابات مجلس النواب عن محافظة دمياط 3 أقباط بينهم سيدتان لأول مرة بالمحافظة.

ومن بين المرشحات الثلاثة النائبة إيفلين متي بطرس، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية دورة 2015 والحاصلة على ماجستير في علوم الصحة والتربية الرياضية تخرجت من جامعة الإسكندرية كما ترشحت المحامية إيرين وسام بقطر و ماهر وليم معلم .

وتخوض النائبة إيفلين متي والمرشحة حاليًا عن القائمة الوطنية ممثلة عن حزب الوفد الانتخابات وسبق وتقدمت متى بطلب إحاطة بشأن توقف مصنع إدفينا كما سبق، وطالبت وزير الأوقاف بسرعة بناء مسجد "شطا" في دمياط، وصرحت في وقت سابق بإعداد لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان مقترح بترجمة كافة القوانين التي يقرها البرلمان، إلى جميع لغات العالم بحيث يتم منع أي محاولات لتحريفها في الخارج.

وأضافت أن أي قانون يصدره البرلمان يجب ترجمته وإرساله للبرلمانات العالم بصورته الصحيحة لمنع أي محاولات لتشويهه، سواء كان قانون الجمعيات الأهلية أو غيره من القوانين.

وتقدمت إيرين وسام بقطر، 46 عاما، محامية حرة عن قائمة التيار الشعبي رمز النسر رقم 1 وأيرين أم لطالب بكلية الهندسة وطالبة بالصف الثاني الثانوي وزوجة لمهندس مدني.

تقول إيرين لـ"الوطن" تلك المرة الأولى التي أخوض فيها الانتخابات البرلمانية، مضيفة "حال وفقني الله في الانتخابات البرلمانية سأعمل جاهدة لحل مشاكل صغار صناع الأثاث بإقامة معارض لهم في كافة أنحاء الجمهورية والاهتمام بهم والعمل على تطبيق الحماية الصحية، وطلب تأمين صحي لهم، وبحث مشاكلهم ومحاولة توفير مواد تصنيع، بأسعار أقل ومحاولة تعليم الصناع وتطوير صناعة الأثاث لتواكب الذوق المعاصر لزيادة الطلب عليه من ميكانزم خاص بالصناعة".

وأضافت إيرين قائلة: "سأعمل جاهدة للاهتمام بملف الشباب وبحث مشاكلهم ومحاولة توفير فرص عمل لهم مع فتح مكاتب توظيف غير هادفة للربح بحيث يتاح فيها طلبات التوظيف بدون مقابل لتوفير فرص العمل لهم مع عمل مجموعات خدمية في كل حي ومنطقة لبحث وتلقي مشاكل كل منطقة لمحاولة حلها والاهتمام بالطرق والنظافة ورصف الطرق".

وأشارت إيرين، إلى ضرورة تقديم تعديلات تشريعية على قانون الأسرة ومعاقبة القصر الذين ارتكبوا جرائم بحيث يتم تأهيلهم نفسيا واجتماعيا إلي جانب العقوبة والاهتمام بالمهمشين والمتسولين وتوفير أماكن رعاية صحية لهم مع تقديم الدعم الكامل للمرأة المعيلة ببحث طرق لإقامة مشروعات صغيرة لهم عن طريق بعض التمويلات غير الهادفة للربح بقروض صغيرة بدون فوائد بتكوين مجموعة من رجال الأعمال لخير دمياط والاهتمام بالفقراء والمعوزين لنكون جميعا بخير وتحسين الرعاية الصحية.