صور.. ليلى علوي تروج للسياحة في مصر

روجت الفنانة ليلى علوي عبر حسابها على "فيس بوك" للسياحة في مصر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة.

ونشرت ليلى صور لها في عدد من الأماكن السياحية.

وكتبت ليلي: "بلدنا طول عمرها حضن كبير لكل شعوب العالم وشعبها اكتر شعب مرحب ومضياف ممكن تقابله .. مصر أصل الدنيا ومهد الحضارات .. ولأن اللي فيها مش ف غيرها .. كوكتيل كبير وغني وصاخب من الأماكن الأثرية والسياحية من عصور وحضارات وحقب مختلفة ومتنوعة على مر العهود".

وأضافت "أماكن طبيعية ساحرة وجو رباني مفيش زيه ف الدنيا..بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بادعوكم كلكم مصريين وعرب ومن كل شعوب العالم انكم تزورا مصر وتستمتعوا بسحرها وشمسها ونيلها وحضارتها وروحها اللي بتميزها عن أحلى أماكن الدنيا".

وأحيت الفنانة ليلى علوي مؤخرا ذكرى وفاة والدتها برسالة مؤثرة بعثتها إليها، وكذلك بصور ولقطات من حياتهما نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت ليلى رسالة إلى والدتها التي توفيت منذ سنتين قائلة، "كل يوم بيعدي عليا وإنتي مش معايا ملوش طعم، كل فرح ونجاح وإنتي مش جنبي ناقص، كل لحظة باشتاق فيها لحضنك ونصيحتك وقوتك ودعمك باضعف أكتر وباشتاقلك أكتر".

وأكملت "من يوم ما مشيتي كبرت فجأة.. وحسيت إني طفلة فجأة.. كبرت لما بقيت لوحدي مضطرة أواجه الدنيا وأخلي بالي من نفسي وابني وكل اللي حواليا واخد بالي من كل التفاصيل لوحدي.. وحسيت إني طفلة لما لقيت نفسي تايهة ومحتاجالك ونفسي بس اسمع صوتك.. سنة كاملة تانية مرت على فراقك وإنتي لسه واحشاني ولسه محتاجالك يا أعظم أم ف الدنيا .. وحشتيني يا ستيلا".