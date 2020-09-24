البابا: أصلي وأثق أن مفاوضات سد النهضة ستمضي قدما نحو الحل

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن نهر النيل هدية من الله مثل الهواء والشمس لكل البشر، لذلك أصلي وأثق أن المفاوضات حول سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، ستمضي قدمًا نحو الحل الملائم للجميع.

جاء ذلك خلال استقباله للسفير الإثيوبي الجديد بالقاهرة ماركوس تيكلي، الذي زار الكاتدارئية المرقسية بالعباسية.

وأشاد البابا، بقوة العلاقة بين مصر وإثيوبيا، وكذلك بين الكنيستين المصرية والإثيوبية، مشيرًا إلى زيارته الطيبة لإثيوبيا وعلاقة المحبة التي تربطه بالبطريرك متياس بطريرك الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية.

وأكد البابا على أهمية الدور الذي يقوم به السفير لتقوية العلاقات بين الدولتين خلال فترة خدمته في مصر، وكذلك في تقارب الشعبين المصري والإثيوبي.

وكان البابا استقبل اليوم عدد من السفراء الأجانب بالكاتدرائية، منهم چوناثان ر. كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وبرفقته نيكول شامبيان، نائب السفير.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن كوهين قام بتقديم نائب السفير إلى البابا بمناسبة بدء عملها بمصر.كما استقبل البابا تواضروس، سفير البرازيل بمصر Antonio Patriota.

وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها البابا السفير البرازيلي، منذ تعيينه سفيرًا لبلاده بالقاهرة، في أكتوبر من العام الماضي.كذلك استقبل البابا بالمقر البابوي بالقاهرة، Hong Jin- wook سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، وذلك للتعارف عقب توليه منصبه، سفيرًا لبلاده بمصر.